La marcha del gobierno encabezado por Javier Milei en Argentina es seguida muy de cerca desde Uruguay, y si bien en la mayoría de los casos los sectores políticos, empresariales y sociales se manejan con prudencia a la hora de opinar, ayer un sector en particular trancó duro contra el novel presidente del país vecino. “Estamos en una situación desesperada. Acá no hay dos interpretaciones posibles; hay atraso cambiario. El dólar está planchado y, para colmo, la inflación no cede. Estamos perdiendo rentabilidad”, afirmó un representante de los uruguayos que viajan a Buenos Aires a comer en restaurantes de categoría, comprar pasta de dientes y vinos y alojarse en apartamentos en barrios caros. “Argentina es un quilombo, nunca se sabe qué va a pasar. Desgraciadamente, la llegada de Milei no solucionó este problema, sino que lo agravó. A las personas que dedicamos los fines de semana a hacer turismo de compras esta imprevisibilidad nos mata. El gobierno uruguayo tendría que ayudarnos de alguna manera”.

La queja: “¡Renunciá, Caputo!”. Uruguayo que fue a Buenos Aires y encontró el champú casi al mismo precio que acá.