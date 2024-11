La Corte Electoral y los comandos de campaña del candidato frenteamplista y de Álvaro Delgado se reunieron el viernes y acordaron que el debate del 17 de noviembre se dividirá en cinco bloques temáticos que serán economía, trabajo, seguridad, desarrollo humano y conocimiento. “La idea es que los candidatos dediquen diez segundos de cada bloque al tema elegido y el resto del tiempo se concentren en decir las cosas que sus asesores les indicaron, tengan o no que ver con el centro del asunto que supuestamente se debería estar tratando”, explicó un ministro de la Corte.

Durante la reunión no se estableció el orden en que hablarán los candidatos, ya que esto se determinará mediante un sorteo que se llevará a cabo mañana. Yamandú Orsi ya adelantó que no tiene “miedo alguno” a que le toque elegir cara o cruz. “Hace algunas semanas seguramente me hubiera costado mucho tomar la decisión y, de hecho, quizás no pudiera tomarla, con lo cual no habría debate, pero el nuevo Yamandú Orsi no les escapa a las grandes definiciones”, declaró el candidato frentista.