Apenas cuatro meses después de haber dejado el informativo de Saeta y a pesar de haber sido electa senadora, la periodista decidió presentarse para trabajar nuevamente en Subrayado. “Esto de la política me sigue gustando mucho y sigo considerando que puedo ayudar a mi país, pero la verdad es que me está resultando un poco más difícil de lo que creía. En estos meses me di cuenta de que una cosa es definir qué cara poner ante la cámara tras la emisión de alguna burrada dicha por un expresidente o una exvicepresidenta, y otra cosa es preguntarte con qué cara vas a aparecer cuando te toque mostrarte en público con ese expresidente o esa exvicepresidenta”.

Rodríguez aclaró que no pretende volver a la conducción de la edición central de Subrayado y que se conformaría haciendo notas de color como movilera. “Prefiero tratar con escolares que están de vacaciones o de paseo, porque son mucho más estables y predecibles”, explicó la senadora electa por el Espacio 609.