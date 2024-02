Si bien las autoridades afirman que tanto las cianobacterias como la marea roja son fenómenos que, con los debidos cuidados, no deberían generar grandes inconvenientes, desde la comunidad científica afirman que la situación “no es tan fácil”. “Los episodios de aguas teñidas de verde por las cianobacterias y de marea roja son cada vez más frecuentes, por lo que también viene aumentando la posibilidad de que confluyan en un mismo lugar. Lo que puede pasar en ese caso es algo completamente impredecible. Pero sí sabemos que el fenómeno que se produzca va a ser muy feo y de color amarillo”, explicó un investigador de la Universidad de la República. Desde la academia se exhorta al gobierno a realizar campañas para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos de bañarse en aguas de color amarillo. “Repito, no sabemos cómo puede reaccionar exactamente el cuerpo humano ante la combinación de marea roja y cianobacterias, pero estamos 99% seguros de que no va a reaccionar bien. Es fundamental que la gente empiece a respetar el color amarillo en la playa”.

La frase: “Las cianobacterias no son otra cosa que la riqueza del campo derramándose en las playas de Montevideo, Canelones y Maldonado donde veranean los pobres y la clase media”. Directivo de ARU especialista en derrames.