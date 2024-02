Ayer se presentó el proyecto Torres Giannattasio, ubicado en Médanos de Solymar, que consiste en un conjunto de edificios que albergará más de 1.100 viviendas. Según explicó el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, no se trata de una iniciativa “meramente comercial”, ya que incluye viviendas de interés social. “Va a haber cupos especiales para personas con diferentes problemáticas, como aquellas en situación de Cabildo Abierto, es decir, que corren el riesgo de no renovar sus cargos en el próximo gobierno debido a una muy factible derrota de la coalición de gobierno”. Lozano explicó que estas viviendas en particular estarán ubicadas en dos torres alejadas una de la otra, ya que, para evitar problemas de convivencia, se buscará que los integrantes del ala militar de Cabildo Abierto no se crucen con los del ala civil.

