El martes se presentó la alianza entre Unidad Popular (UP), el Partido de los Trabajadores (PT) y el Frente de los Trabajadores en Lucha. Desde ambos partidos afirmaron que esta iniciativa no es “simplemente una estrategia para captar votos”. “Muchas personas piensan que nosotros íbamos separados a las elecciones porque teníamos diferencias irreconciliables. Eso no es cierto. La verdad es que ambos partidos desconocíamos la existencia del otro. Quizás a algunos esto les parezca poco creíble, pero alcanza con leer la prensa de una semana para darse cuenta de que tanto Unidad Popular como el Partido de los Trabajadores prácticamente no aparecen en los medios. Así no hay manera de que uno se entere de que existen. Pero bueno, lo que importa es que ahora nos conocimos y nos juntamos”, explicó un dirigente de UP. Una dirigente del PT afirmó, por su parte, que enterarse de la existencia de UP fue “una de las pocas alegrías, si no la única, que me trajo la política”.

La acusación: “Traidores, transaron con la derecha. ¿No quieren aliarse con Ernesto Talvi también?”. Militante del Partido de los Trabajadores descontento con la alianza.