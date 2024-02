El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, compareció ayer ante la Comisión Permanente del Parlamento para contestar preguntas sobre el estado de los funcionarios contratados en forma directa en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. El jerarca afirmó que “se han resuelto 23 situaciones del total de 35 designaciones directas”. Consultadas al respecto, las 12 situaciones pendientes de resolución afirmaron que están “de lo más felices” con su situación y que no piensan renunciar. “En mi caso particular soy una situación con cierto interés por la actividad política, la militancia y hasta el ejercicio de cargos públicos, pero un trabajo en la CTM de Salto Grande con buen sueldo y sin pagar aportes patronales me resulta mucho más interesante”, afirmó una de las situaciones. Otra situación enfatizó que “si para proteger mi situación tengo que elegir entre renunciar a Salto Grande o al Partido Nacional, elijo lo segundo”.

La frase: “A los uruguayos se les fue la mano”. Integrante de la delegación argentina en la CTM de Salto Grande que acomodó solamente a diez personas.