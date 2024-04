A medida que se acerca la fecha de las internas aumenta la posibilidad de que los candidatos que aparecen con chances mínimas de ganar abandonen la carrera y se sumen a otro candidato. Ocurrió con Gustavo Zubía, con Mario Bergara y ahora también con Guzmán Acosta y Lara. En el caso del candidato colorado, el elegido para quedarse con su respaldo fue el presidente argentino, Javier Milei. “Yo sé que Milei ya es presidente, así que no compite en las internas, y si compitiera no sería en las nuestras, porque es argentino, pero la verdad es que es el único político con el que siento una afinidad tal como para apoyarlo”. Acosta y Lara reconoció que las políticas del libertario “no prendieron en Uruguay”, y ese es el motivo por el cual él no creció en la interna colorada. “Cuando me presenté como un sucesor de Milei que se tiraba a candidato por el Partido Colorado pensé que me iba a ir mejor. Todavía no entiendo qué salió mal”.

La frase: “Una cosa es ser un ridículo y otra cosa es payasear”. Gustavo Zubía, cuando se le consultó por qué no optó por apoyar a Acosta y Lara.