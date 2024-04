Durante un congreso de la Conmebol celebrado ayer en Paraguay, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el primer partido del Mundial de 2030 se jugará en el estadio Centenario. Tras este pronunciamiento, los principales líderes de Estado Islámico advirtieron que no piensan viajar a Montevideo para hacer un atentado. “Si quieren atentados van a tener que esperar a la inauguración en Europa. Nos negamos a viajar hasta ese rincón de América del Sur para hacer estallar algo. Las razones son las siguientes. A) Queda muy lejos. B) Eso de la inauguración que en realidad no es la inauguración y la inauguración de verdad es otra es una truchada. Nosotros queremos hacer un atentado en la inauguración real, esa que se ve en todo el mundo, con entradas a 500 dólares y con un espectáculo de primer nivel mundial. No pensamos gastar bombas y atacantes suicidas en un show de Los Fatales”, anunciaron los terroristas en un video divulgado por Tiktok.

Atención: “No importa lo que diga Estado Islámico. Vamos a hacer un operativo de seguridad sin precedentes. Ya tenemos la frase armada y no estamos dispuestos a cambiarla”. Fuente de Inteligencia Policial.