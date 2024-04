El expresidente sugirió hace dos semanas que quien resulte electo primer mandatario debería donar el 40% de su sueldo para combatir la pobreza, y el precandidato nacionalista salió a cruzarlo con todo. “Hace muchos años que estoy en política, pero pocas veces vi una demagogia semejante”, declaró Delgado en rueda de prensa. Pero la propuesta de Mujica también fue vista con malos ojos dentro del propio Frente Amplio. “Una medida semejante no mueve la aguja en lo más mínimo con respecto a la lucha contra la pobreza. Es populismo barato”, pensó Yamandú Orsi mientras se duchaba. Conceptos similares rondaron el cerebro de Carolina Cosse. “Esto no sólo es inútil, sino que además es contraproducente, porque reduce la lucha contra la pobreza al accionar individual y voluntarista en lugar de apostar a la gestión estatal inspirada en convicciones de las grandes mayorías”, reflexionó la precandidata mientras viajaba en automóvil hacia su casa.

El pensamiento: “Esto es demagógico, claro, pero si el Pepe lo dice, yo debería hacerlo también. Si no me pongo las pilas, nunca voy a llegar a ser como él. No quiero volver a dar clases de Historia”. Yamandú Orsi, precandidato meditabundo.