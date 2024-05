Tras la confirmación de que la denuncia contra el precandidato frentista es falsa, ahora la fiscal Sandra Fleitas se abocará a identificar quién o quiénes comparten responsabilidad con Romina Celeste y Paula Díaz por la elaboración de la maniobra difamatoria. En los próximos días la fiscal citará a declarar al feminismo y a la corrección política, que fueron sindicados por varias figuras del oficialismo como responsables o cómplices de la denuncia falsa. “Acá hay que ir hasta el hueso. No podemos conformarnos con las condenas de Romina Celeste y Paula Díaz, porque acá hubo otros culpables, que quizás tuvieron hasta más responsabilidad. Por un lado estuvo el feminismo, que con todo eso de las denuncias por violencia de género terminó allanando el camino para que cualquiera mienta. Y por otro lado está la corrección política, que nos impidió expulsar a Romina Celeste cuando se hizo evidente que era problemática, allá por enero de 2023. Estos dos actores tienen que caer también. Si no, no va a haber justicia verdadera”, declaró un dirigente nacionalista.

La propuesta: “Está todo muy raro. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es soltar a Penadés, anular la ley de Violencia de Género y legalizar los discursos de odio contra los travestis. Por las dudas”. Político conservador que sabe aprovechar las oportunidades.