“Muchos creen que porque falta menos de dos meses para el inicio del ciclo electoral este gobierno ya va a tirar la toalla. Se equivocan. Aún queda mucho por hacer y nosotros pensamos seguir trabajando hasta el último día. Por eso estamos acá”. Así comenzó el presidente Luis Lacalle Pou su discurso durante la presentación de un plan de excavaciones en el territorio nacional que tiene como objetivo identificar yacimientos de hidrógeno verde. El mandatario aclaró que “en esto no hay que apurarse, porque una cosa es empezar a excavar, otra cosa es que se encuentre hidrógeno verde y otra cosa es que sea rentable extraer ese hidrógeno. Pero lo que importa es dar el primer paso. Y si algo no se le puede achacar al gobierno es no estar dando pasos para traer prosperidad a los uruguayos. La gente nos ve y se da cuenta de que estamos haciendo cosas. Por eso me comprometo a, antes de terminar mi mandato, inaugurar los primeros pozos de prospección de hidrógeno verde”.

El autoelogio de doble filo: “Este gobierno viene realizando muchas más inauguraciones en año electoral que el gobierno anterior”. Gobernante de frases ambiguas.