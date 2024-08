“Yo creo que esto es un triunfo del presidente Luis Lacalle Pou y de Álvaro Delgado, porque cuando eligieron a Valeria Ripoll como candidata a la vicepresidencia muchos dudaron de que pudiera alcanzar los estándares que debe cumplir un dirigente de peso del Partido Nacional. Pero claramente Valeria les tapó la boca a todos”. Así definía un dirigente nacionalista las sensaciones que generó en la interna blanca la denuncia a Ripoll por haber intentado expulsar de su hogar a una mujer de 86 años, vecina de su hermana en una propiedad horizontal en las inmediaciones del ex Mercado Modelo. Estas declaraciones fueron formuladas durante el festejo realizado por los nacionalistas precisamente para celebrar el primer escándalo de la ex secretaria general de Adeom luego de que fuera proclamada candidata a vicepresidenta de la República. “Todos los aquí presentes estamos muy emocionados. Esto es algo así como una fiesta de graduación. Ojo, no estamos diciendo que Ripoll ya pueda ser considerada una blanca pilla con todas las letras, pero esta denuncia es un importante primer paso”, expresó el dirigente consultado.

La declaración de un testigo: “Desde donde yo estaba pude ver todo lo que pasó. Esa mujer claramente no está preparada para ser vicepresidenta”. El mono tití del Mercado Modelo.