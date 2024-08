El Mars Insight Lander de la NASA llegó al planeta rojo en 2018 y durante cuatro años hizo mediciones de actividad sísmica que permitieron llegar a la conclusión de que allí existe agua en forma líquida, un requisito indispensable para la vida. Según los científicos de la agencia estadounidense, este descubrimiento abre un gigantesco abanico de posibilidades para la exploración de Marte, pero en Uruguay la noticia no fue tan bien recibida. “Qué cosa tan deprimente. Yo me venía anotando en todas las convocatorias para ser el primer ser humano en llegar a Marte porque siempre soñé con vivir en un planeta en donde haya menos humedad. Pero con esto se me fueron las ganas. Ahora hay que apostar todo a Júpiter”, se lamentó una estudiante de bachillerato. “Yo pensé que con esto de la colonización de Marte al fin iba a encontrar un planeta en donde no tuviera que tomar analgésicos cada vez que hay humedad porque los huesos me empiezan a doler. La noticia me cayó como un balde de agua fría, o, mejor dicho, un balde de humedad”, confesó una mujer jubilada.

La primera reacción: “Nos vamos. Encontramos un lugar donde no nos van a joder tanto con los controles ambientales”. Responsables de la planta de hidrógeno verde que se iba a instalar en Uruguay.