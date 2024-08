Durante una inauguración en el departamento de Rocha, el presidente fue consultado sobre la condena a Pablo Caram y varios de sus familiares por el pago irregular de horas extras. “Simplemente lo que está mal está mal, sea del partido que sea”, fue la respuesta de Luis Lacalle Pou. Cuando se le repreguntó sobre el tema, el presidente dijo que no tenía más comentarios y contó: “Cuando yo tenía un examen oral en el liceo y me había rifado una bolilla, me limitaba a contestar que lo que está mal está mal. Me acuerdo de que en un examen de Geografía me pidieron que describiera las principales características del paisaje uruguayo y yo respondí ‘lo que está mal está mal’. Respondí lo mismo en un examen de Geometría cuando me preguntaron en qué se diferenciaba un triángulo equilátero de uno isósceles. Yo respondí que lo que estaba mal estaba mal y no me sacaron de eso. Me bocharon, obviamente, pero mi popularidad entre mis compañeros de clase se mantuvo alta”, relató.

La sentencia: “Cuando un amigo hace algo que está mal, está mal, pero no tan mal”. Luis Lacalle Pou, presidente y cultor de la amistad.