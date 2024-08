El anuncio de Pedro Bordaberry de que se presentará en una lista al Senado tomó por sorpresa a algunos, ya que venía asegurando desde hace tiempo que no pensaba regresar a la política. Fuentes coloradas afirmaron, sin embargo, que el exlíder colorado tenía decidido su regreso desde hace tiempo, pero aguardaba que las autoridades partidarias aceptaran una condición que para él era “innegociable”. “Lo que Pedro exigió desde un primer momento es que le permitieran presentar un recurso ante la Corte Electoral que prohibiera al Partido Colorado utilizar la imagen de José Batlle y Ordóñez o su simbología asociada. Algunos en el partido se opusieron, porque se consideran batllistas, pero obviamente son tan pocos que no alcanzaron a mover la aguja”, relataron las fuentes.

El recurso ante la corte fue presentado ayer por el propio Bordaberry, quien aclaró que si este es rechazado, volverá a abandonar la política.

Puntualizaciones: “El debate no es Estado sí o Estado no. El debate es golpe de Estado sí o golpe de Estado no. Yo ya tengo mi posición decidida, pero prefiero guardármela”. Pedro, candidato que volvió.