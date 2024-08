El diputado y extitular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Martín Lema negó varias veces que su cartera hubiera apoyado a Vale Emprender, de Valentina dos Santos. Desde la oposición, sin embargo, recordaron que el Mides colaboró con el programa aportando su infraestructura. Ante estos cuestionamientos, Lema afirmó que cuando recorría Artigas junto a Dos Santos entregando electrodomésticos y otros artículos, no tenía idea de que el nombre del programa hiciera referencia a ella. “Yo pensé que lo de Vale era por alguna Valeria. Y como no había ninguna Valeria entre la familia Caram, ni se me pasó por la cabeza que fuera algún tipo de práctica clientelista”. Lema recordó también que Dos Santos “no se presenta con el apellido Caram, por lo que yo ni siquiera estaba enterado de que era sobrina del intendente”.

Lealtad: “Yo recién me enteré de que lo que habían hecho ellos estaba mal el miércoles 31, cuando el presidente Lacalle Pou nos lo aclaró a todos los uruguayos”. Martín Lema, lacallista de la primera hora.