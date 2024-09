Sobre el final del período legislativo suele apurarse el trámite de proyectos de ley que fueron siendo postergados en los años anteriores. Algunos logran su aprobación, pero otros no consiguen despertar el interés de los legisladores y naufragan. Es lo que sucedió con el proyecto de universidad virtual, presentado por el diputado colorado Felipe Schipani. Un legislador de la oposición consideró que “el proyecto en sí tiene cosas buenas, porque la educación a distancia es una realidad cada vez más presente, pero cuesta tomárselo en serio al no venir de un político real sino de uno virtual como Schipani”.

El legislador colorado rechazó estos comentarios. “Es mentira que yo no tenga existencia real. Puede ser que en estos cinco años yo no haya hecho grandes cosas y en lugar de eso me haya mantenido flotando en un mar de intrascendencia, defendiendo al Partido Nacional desde una banca colorada, pero soy de verdad. Cualquiera que intente atravesar mi cuerpo con su mano puede comprobar que no soy un holograma, sino un ser humano de carne y hueso”, aseguró.