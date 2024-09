“Mirá si va a venir una doctora que en su vida cambió un pañal a explicarme a mí, que soy madre de seis botijas, cómo tengo que criar a mis hijos... Por favor, yo te digo que hay cada uno que dejá, no me hagas calentar”. Así habla Mariana Cecilia, una madre ejemplar, una madraza a la que obviamente, y con toda razón, no le cabe nada.

Es increíble lo de la lupita de Instagram, eh. Llenita de expertos, repleta de sabelotodos. Cambien un pañal, ridículos.

¿Y los que dan clases de “vínculos sanos” y tienen 40 años y la pareja más estable no les duró ni dos semanas? Amigo, qué elevado concepto de vos mismo.

Aprovechá uno de esos paseos que hacés por la feria de Tristán Narvaja –que la descubriste hace dos semanas y pretendés contársela a los demás como si no la conocieran– y comprate un espejo.