El excéntrico propietario de Tesla, SpaceX y la red social X, entre muchas otras compañías, está cobrando un protagonismo cada vez mayor en la política mundial. Sólo en esta semana desafió al gobierno de Brasil y fue anunciado por Donald Trump como encargado de una reforma de la administración pública si este último llega a la presidencia. A raíz de la creciente influencia que tiene el multimillonario en asuntos globales, los poseedores de los derechos del personaje James Bond decidieron reclamarle el pago de un canon. “El señor Musk claramente está inspirándose en los supervillanos que aparecen en las novelas y películas de James Bond. El comportamiento maléfico y extravagante, la acumulación de poder que no se detiene y hasta la utilización de vehículos espaciales, todas esas son características que tenían el Dr. No y los que vinieron después que él. No pretendemos prohibirle al señor Musk seguir representando este papel, entre otras cosas porque lo hace realmente muy bien, pero sí queremos que pague los derechos correspondientes”, indicaron los herederos de Ian Flemming, creador del célebre personaje.

