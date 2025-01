La historia la escriben los vencedores. ¿Cuándo empezamos?

Es momento de que los uruguayos comencemos a contar la historia según nuestra interpretación. Nos lo debemos. Parece que siempre esperamos que alguien hable para recién después, sin cuestionarnos, hacernos eco y repetirlo tímidamente sin convicción. Por ejemplo, “Uruguay es la Suiza de América” fue una definición cuya autoría se le atribuye a un periodista estadounidense y su popularización a diplomáticos y periodistas europeos. Más allá de que la intención aparente era resaltar las virtudes de Uruguay y cómo se había desarrollado en un contexto regional adverso gracias a políticas públicas impulsadas por Batlle y Ordóñez, yo me pregunto: ¿nos sentíamos la Suiza de América? En el caso de haber dominado el relato, ¿con quién nos hubiera gustado compararnos?

Hay que apropiarse del relato, pero antes hay que armarlo

Cuando se dice que hay que apropiarse del relato, es apropiarse de lo que se quiere decir sobre la porción de realidad que nos toca. Eso no significa que haya que inventar, mentir, edulcorar, exagerar, tergiversar, etcétera, se trata de dar nuestra versión de los hechos antes de que venga otro/a de vivaldi, que ve las cosas de costado, minado/a de sesgo y sentado/a sobre su confortable currículum, y nos derrame su relato en la jeta. Ese es el fin de la columna de hoy, tener un relato.

Yo cinco, ¿y vos?

Uruguay y Brasil son las potencias de fútbol con más copas del mundo ganadas, según una investigación científica con base en la historia, la filosofía y las matemáticas. Un comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) publicado en redes sociales el 30 de setiembre de 2021 dice: “Como es de público conocimiento, la FIFA confirmó que la camiseta de la selección uruguaya continuará exhibiendo sus cuatro estrellas”. Premisa mayor: según el reglamento de las estrellas en las camisetas de las selecciones de fútbol, cada estrella representa un título en una Copa del Mundo. Premisa menor: según un comunicado de la FIFA, Uruguay puede usar cuatro estrellas en su camiseta. Conclusión: Uruguay ganó cuatro copas del mundo.

Cuatro adentro. Ahora vamos a los escritorios a demostrar la quinta

La FIFA solamente suspendió el Mundial en dos oportunidades, en 1942 por la Segunda Guerra Mundial y en 1946 por problemas económicos asociados a la guerra finalizada en el 45. ¿Justo en esos años tenían que suspender los mundiales? ¿Justo en el mejor momento de nuestra generación dorada, en el que teníamos el mejor fútbol de la historia, con tres mundiales ganados en tres jugados (habíamos ganado en cada Mundial en que participamos y no ganamos los del 34 y 38 porque no nos presentamos, pero los ganamos en dignidad), por lo tanto era muy probable que ganáramos el siguiente que nos tocaba jugar en el 42 o el del 46? ¿Por qué no suspendieron mundiales entre el 58 y el 70, cuando brillaba el Brasil de Pelé? ¿No hubo guerra? Dale, no me hagas buscar. ¿Te suena la frase “Guerra Fría”? Pero no, el mejor Brasil de la historia jugó todos los mundiales y ganó en el 58, en el 62 y en el 70. ¿Y la AUF? ¿No reclamó al TAS? Una vez más, demostraron el poco peso y la falta de consideración en las decisiones de la organización.

Cuando faltan los criterios, buenas son las interpolaciones

La resistencia argentina. ¿En serio querés entrar en esa?

Un día sí y otro también, los argentinos cuestionan las cuatro estrellas de nuestra camiseta. ¿En serio querés discutir sobre legitimidad cuando el único Mundial legítimo ganado por Argentina fue el del 86? ¿Querés que hablemos de la semifinal del 78 contra Perú? Precisaban ganar por cuatro goles (ganaron 6 a 0) y, minutos antes de empezar, el dictador Videla visitó el vestuario de Perú junto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger. ¿A qué entraron? ¿A pedir la receta del ceviche? ¿Sabían que Perú –la mejor selección de Perú de la historia hasta la fecha– presentó una alineación inédita dejando a sus mejores jugadores afuera? ¿En serio querés hablar de Qatar y los cinco penales cobrados a su favor, lo que supuso un récord en los mundiales? ¿Querés que hablemos del penal contra Polonia o preferís el que fue contra Croacia? Dale. Si hacemos olas perdemos todos.