“Dijimos que íbamos a encabezar un gobierno conciliador, sin grietas, de convicciones firmes pero con una actitud abierta y sin descalificar ninguna postura ideológica. Ahora sí me siento en condiciones de hacerlo”, declaró Yamandú Orsi tras ser dado de alta de la operación de su ojo izquierdo. “Si bien tenía cataratas en ambos ojos, en uno las tenía más pronunciadas, algo que me iba a complicar la vida a la hora de gobernar, porque no iba a tener la misma visión en la izquierda que en la derecha. De hecho, tampoco es que viera tan mal. Me operé para que los dos ojos me quedaran exactamente igual. Como aumentar las cataratas en uno no podía, decidí sacarlas en los dos”, explicó Orsi.

Además de esta intervención, el mandatario viene realizando una serie de ejercicios para que su mano inhábil tenga la misma fuerza y destreza que su mano diestra. “Acá en Uruguay naides puede ser más que naides, ni naides puede tener ventajas frente a otros naides”, sentenció.