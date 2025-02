El directorio de ASSE aprobó ayer la presupuestación de 312 funcionarios contratados en régimen de comisión de apoyo, que se suman a los 481 cuya presupuestación fue aprobada hace un mes. Más del 15% de estos funcionarios no desarrollan tareas asistenciales y una buena parte de estos son militantes nacionalistas. De todas maneras, las autoridades afirman que no se trata de casos de clientelismo. “Acá no hay acomodos. Todas estas personas van a ser presupuestadas porque han demostrado ser muy capaces a la hora de repartir listas, colgar pasacalles, pintar muros y recorrer los barrios puerta a puerta para convencer a los vecinos”, explicó un director de ASSE. En el prestador de salud del Estado consideran que estos trabajadores “van a ser de mucha utilidad en caso de que se desate una nueva pandemia y haya que convencer a las personas de que se tienen que cuidar y no contagiar a otros. Con las campañas en radio, televisión e internet no alcanza. Hay que estar en el territorio”, afirmó el jerarca.

Tranquilidad: “Seguía a Pablo Carrasco y el tipo estafó 250 millones de dólares. Seguía a Javier Milei y el tipo estafó 100 millones de dólares. ¿Te pensás que voy a perder el sueño porque el gobierno que voté hizo entrar a algunas decenas de militantes?”. Votante multicolor resignado.