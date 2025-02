Esta semana termina la segunda rueda del Concurso Oficial de Carnaval y se conocerán los conjuntos que pasaron a la liguilla. De todas maneras, y en forma extraordinaria, el jurado del Teatro de Verano dio una mención especial y un pase adelantado a la liguilla. “En este caso ocurrió que la concursante Azucena Arbeleche deja su cargo de ministra de Economía y Finanzas el 1º de marzo, así que no podía concursar hasta el final. No es común que se den menciones ni pases a la liguilla durante la segunda rueda, pero como era evidente que Arbeleche iba a recibir la mención a Mejor chiste sobre carnaval, porque ahí claramente no tenía competencia, en realidad, lo único que estamos haciendo es adelantar el premio”, explicó un miembro del jurado.

El chiste de Arbeleche por el que fue premiada es “No hubo carnaval electoral”, que forma parte del espectáculo Presentación de los resultados fiscales.