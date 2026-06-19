Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda dirimirán sus diferencias mediante una pulseada

Vamos Uruguay propuso crear una mesa de coordinación de la Coalición Republicana en Montevideo, pero no consultó a Unir para Crecer, lo que generó uno más de los tantos chisporroteos que existen entre los dos sectores. Bordaberry y Ojeda decidieron que esta situación estaba significando “un gran desgaste”, por lo que decidieron juntarse y llegar a un acuerdo. Una fuente del directorio del Partido Colorado explicó que ambos líderes “se van a juntar en algún bar de Carrasco para dirimir sus diferencias mediante una pulseada. El que gane se queda con el partido”.

El método de la pulseada se eligió por dos motivos. Primero, porque los dos líderes sectoriales son conocidos por su actividad deportiva, especialmente aquellas que implican el desarrollo de la musculatura. Y en segundo lugar, porque solucionar las diferencias mediante un duelo hubiera sido demasiado peligroso. “Si se baten a duelo, Sanguinetti va a reclamar después de batirse con el ganador, y obviamente él ganaría, porque tiene experiencia. Y ahí sí que el partido se hunde”.