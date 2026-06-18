Tras divulgación de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, Putin pide a Trump que lance un ataque militar contra Rusia

Ayer se conocieron los puntos del memorando de entendimiento elaborado por Teherán y Washington para poner fin a la ofensiva de Estados Unidos contra Irán. Una de las primeras reacciones al texto, que contempla el levantamiento de sanciones a Irán, la apertura del estrecho de Ormuz y un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares, todo a cambio de que el país de Medio Oriente se deshaga de su uranio enriquecido, provino del presidente de Rusia, Vladimir Putin. “Me comuniqué con el señor presidente de Estados Unidos para pedirle formalmente que lance un ataque contra Rusia. Si recibir algunos misiles y comprometerme a irme de Ucrania me permite mantenerme en el poder y recuperar la economía mediante un gigantesco desembolso de dinero y el levantamiento de sanciones, claramente es algo que aceptaría de buena gana”, declaró el mandatario ruso ante la prensa.

Fuentes de la Casa Blanca revelaron que, además de este pedido público, Putin está presionando “fuertemente” a Trump a nivel privado. “Lo que le dice Putin a Trump es: ‘Yo te ayudé a llegar a la presidencia, ahora quiero que me ayudes a salir airoso y fortalecido de la guerra de Ucrania’”, explicaron las fuentes.