Marcelo Bielsa anuncia que, si Uruguay queda eliminado del Mundial en primera fase, se dedicará al modelaje

Las actuaciones del técnico celeste en los mundiales no fueron demasiado exitosas hasta ahora. Dirigiendo a Chile, quedó afuera en octavos de final y, al frente de Argentina, no logró pasar la fase de grupos. El entrenador reconoció que una eventual eliminación de Uruguay en la fase de grupos sería un duro golpe para su carrera, que incluso lo podría llevar a abandonar la profesión de entrenador. “Hay que ser realista. Si la dirección técnica no es lo de uno, pues bien, se debe apuntar hacia otro lado. Si no pasamos a dieciseisavos de final, me voy a dedicar al modelaje”. Bielsa reconoció que esta actividad no es lo suyo, aunque consideró que “por más mal que me salga eso de modelar, no va a ser peor que dirigir a tres selecciones en mundiales y que dos queden afuera en fase de grupos y otra en octavos de final”. “El mundo de la moda ha cambiado mucho. Hoy en día se buscan modelos de aspecto más rupturista, no tan clásicos. Creo que ahí puede haber una oportunidad para mí”.

Traición: “Me duele mucho que un compañero del gobierno como Alejandro Sánchez me haya comparado con Bielsa. Es demasiado bajo”. Carlos Negro, ministro de segundos tiempos.