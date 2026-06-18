Legisladores nacionalistas quieren que el papa haga un exorcismo para expulsar al batllismo del parlamento

En el PN consideran que los seguidores del “maligno de sobretodo” tienen demasiada fuerza como para ser combatidos por un cura “común y corriente”

El senador nacionalista Javier García propuso ayer formalmente que la Asamblea General reciba al papa León XIV, que seguramente visitará Uruguay cerca de fin de año. El legislador argumentó lo relevante que sería para el país que el sumo pontífice dé un mensaje de paz desde el Palacio Legislativo, pero fuentes nacionalistas indicaron que el verdadero objetivo es otro. “Lo que queremos es que el papa haga un exorcismo en el Parlamento para expulsar definitivamente el espíritu maligno del batllismo que aún recorre los pasillos del palacio”.

Las fuentes recordaron que el Partido Nacional “rezó durante un siglo y medio para que Dios nos pusiera adelante del Partido Colorado, y cuando lo logramos, el batllismo se instaló en el Frente Amplio”. Los blancos consideran que esto es “un mensaje de Dios, que nos está indicando claramente que las medidas para combatir el anticlericalismo demoníaco batllista nunca son suficientes y no podemos bajar los brazos. La lucha contra el “maligno de sobretodo” implica tomar medidas de fuerza como un exorcismo, que no podría ser llevado a cabo por un cura común y corriente. Es un enemigo demasiado poderoso”.