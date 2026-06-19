Diego Alonso opina que Uruguay juega mejor sin Giorgian de Arrascaeta

Existe la visión casi unánime de que la recuperación del volante de Flamengo, que se lesionó en una práctica, sería extremadamente positiva para Uruguay, sobre todo luego de que en el primer partido se notaran serias dificultades ofensivas. La única opinión discordante es la de Diego Alonso, director técnico de Uruguay durante el Mundial anterior. “Ojalá que De Arrascaeta se recupere lo más pronto posible, porque su presencia en el banco de suplentes es muy importante”, opinó Alonso. El ex director técnico celeste admitió que la recuperación del volante ofensivo de Flamengo conllevaría sus riesgos, porque el técnico Marcelo Bielsa podría verse tentado de mandarlo a la cancha. De todas maneras, dijo estar confiado en que el entrenador argentino “no va a tomar una medida tan errada”. “Está clarísimo que Uruguay juega mucho mejor si no está De Arrascaeta. Bielsa es un excelente técnico; es imposible que no se dé cuenta de algo tan evidente”.

La confesión: “Extraño las conferencias de prensa de Diego Alonso”. Periodista deportivo que sufre bullying por parte de Marcelo Bielsa.