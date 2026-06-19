Caja de Profesionales decidió que todos los ciudadanos deberán donar cuarto litro de sangre cada vez que pisan un centro de salud

Desde el organismo no descartan que en el futuro se exija la donación de órganos, pero solamente aquellos de los que el cuerpo humano tiene dos, como ojos y riñones.

La situación de la Caja de Profesionales se complica día a día y el riesgo de un default está cada vez más presente. Para enfrentar este difícil escenario, la directiva de la institución determinó que todos los usuarios del sistema de salud deberán donar medio litro de sangre al mes. “En muchos países hay déficit de sangre para transfusiones, así que este aporte solidario de los ciudadanos, que se hará efectivo cada vez que pisen un policlínico, un hospital o una puerta de urgencias, nos va a generar esos ingresos económicos que tanto necesitamos para que los profesionales de este país tengan el retiro que se merecen tras décadas de trabajar mucho más y sacrificarse mucho más que el resto de los uruguayos”, indicó uno de los directivos.

El jerarca no descartó que los usuarios del sistema de salud deban realizar otros aportes en el futuro, como donar riñones, ojos o pulmones. “No queremos abusar de la ciudadanía, así que la idea sería que donen solamente aquellos órganos de los que hay dos en el cuerpo humano. Queremos que los efectos de nuestras medidas en la salud de las personas sean moderados, no graves”.