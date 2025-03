Al otro día de entregar la banda presidencial, Luis Lacalle Pou viajó a Río de Janeiro en compañía de su nueva pareja. Las fotos del expresidente y la abogada Corina Bove rumbo a la ciudad carioca circularon ampliamente en redes sociales y ocuparon titulares en medios de comunicación. “Decidí tomarme un buen descanso porque se me vienen cinco años de mucho trabajo y mucha exposición pública, y eso es muy desgastante. A veces hay que parar para seguir andando”, explicó Lacalle Pou.

Allegados al exmandatario explicaron que si bien está “muy acostumbrado” a las cámaras, los próximos cinco años serán muy diferentes de los de su presidencia, ya que “salir prácticamente a diario en los medios y opacar las apariciones de Yamandú Orsi, como él quiere hacer, es extremadamente difícil si no está ocupando un cargo”. Según pudo saberse, Lacalle Pou seguirá apostando a las apariciones públicas y las fotos en sus redes sociales para mantenerse en el candelero, pero si esto no funciona, no descarta simular un noviazgo con Wanda Nara.