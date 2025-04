“Me siento como cuando estaba en tercero de liceo y era el hazmerreír de mi clase porque era el único varón que no había besado a una mina”, aseguró un hombre que está pasando por “uno de los peores” momentos de su vida. Esta persona está recibiendo todo tipo de burlas y agresiones en su trabajo, en sus grupos de amigos y hasta en el seno de su familia por ser el único que no vio la serie británica Adolescencia, que está batiendo récords de visualizaciones en Netflix a nivel global. “En el trabajo me dicen Juego del calamar, porque según ellos es la última serie que vi. Pero cuando salgo de trabajar la tortura sigue. En la mesa del bar me gritan: ‘¿Qué hacés, Disney Plus?’ o ‘Pelotudo, andá a ver las telenovelas turcas de Canal 10’. Pero lo peor es que en mi propia familia me hacen bullying. Cuando llego a casa tienen puesto Adolescencia en todos los televisores y a todo volumen. Es peor que cuando tenía 15 años. En aquel momento no maté a nadie, pero si esto sigue así, voy a agarrar un rifle y voy a matar a todos mis conocidos”, advirtió el hombre.

La propuesta: “El tema del bullying en los liceos es un tema muy grave, por lo que elaboramos algunas propuestas que abordan la cuestión”. Candidato a la intendencia que actualizó su programa cuando vio que todo el mundo estaba mirando Adolescencia.