Mario Layera fue confirmado ayer por el Senado como titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, con votos del Frente Amplio y el Partido Colorado. El Partido Nacional no votó el nombramiento al argumentar que el exjefe de Policía no inspiraba confianza. “No lo vamos a votar porque tuvo una actuación muy cuestionable en los casos de Roco Morabito y Gerardo González Valencia. Pero además de todo eso, Alejandro Astesiano nos dijo cosas muy jodidas de él. No las podemos decir porque nos estaríamos arriesgando a que se abra nuevamente el caso de espionaje contra Layera, pero son cosas muy comprometedoras”, aseveró un dirigente nacionalista.

Sobre la fiabilidad de las acusaciones de Astesiano, el dirigente afirmó que no tiene duda alguna, ya que “fueron confirmadas por el propio Luis Lacalle Pou, que estuvo al tanto de todas las pesquisas y averiguaciones”.