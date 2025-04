Luis Lacalle Pou volvió ayer a la sede del Partido Nacional, por primera vez desde que dejó la presidencia de la República. Tras reunirse con el directorio nacionalista, el exmandatario confirmó su regreso a la política. “Vine para colaborar, para empujar como el último de la fila, y la verdad es que estoy muy feliz. ¡Cómo extrañaba la política partidaria! Fijate que la última vez que participé en una campaña electoral fue hace cinco meses, cuando era presidente de la República”, declaró Lacalle Pou a la salida del encuentro.

El expresidente dijo ser consciente de que para algunas personas “cinco meses sin hacer campaña es muy poco, pero para uno, que viene haciendo campaña desde hace más de diez años en forma ininterrumpida, sin un solo día de descanso, al punto de que aun siendo presidente me las ingenié para hacerme un espacio en mi apretada agenda para dedicarme a la actividad proselitista, es realmente mucho”.

La frase: “Ahora soy simplemente un militante más, que no tiene capacidad alguna para colocar a alguien en el Estado, así que aprovecho para pedirle a la gente que no me siga pidiendo un laburo”. Luis Lacalle Pou, expresidente generoso.