En el marco de la campaña para las elecciones municipales, el expresidente Luis Lacalle Pou viajó a Salto para darle su apoyo al candidato nacionalista Carlos Albisu. Consultado sobre los casos de clientelismo que involucran al dirigente salteño, Lacalle Pou aseguró: “Lo dije varias veces y lo repito: lo que está mal, está mal, y punto”. El presidente aclaró, de todas maneras, que ese no es un motivo suficiente para quitarle el apoyo a Albisu. “Lo que está mal, está mal, pero no lo digo como algo malo. Malo sería que lo que está mal estuviera bien o que lo que está bien estuviera mal, porque eso sería entrar en una relativización extremadamente peligrosa en el terreno de la ética. Si algo está mal, hay que decirlo, pero simplemente como dato objetivo de la realidad. Lo que se haga con eso después depende mucho de la subjetividad y, sobre todo, de la posición del observador. A lo mejor desde Montevideo ven como algo malo que un político haga algo malo. En el interior la cosa no está tan mal”, declaró el expresidente.

La extrañeza: “No entendemos cómo los montevideanos siguen votando al Frente Amplio”. Fragmento de una carta abierta firmada por Carlos Moreira, Agustín Bascou, Guillermo Besozzi, Carlos Caram, Guillermo López y Wilson Ezquerra.