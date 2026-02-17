La hija del expresidente peruano Alberto Fujimori va segunda en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales del 12 de abril, pero en las últimas horas recibió un apoyo impensado que podría llevarla al primer lugar. Varias figuras de la izquierda publicaron una carta abierta pidiendo el apoyo a Keiko Fujimori, con el argumento de que su llegada a la presidencia sería la mejor manera de acabar con su carrera política. “Es imposible que el próximo presidente de Perú termine su mandato. En estos momentos, la pregunta no es si quien resulte electo va a terminar o no su mandato, sino cuánto tiempo va a pasar antes de que lo saquen en medio de acusaciones de corrupción y/o una revuelta popular. Y el tiempo que duran los presidentes en su cargo es cada vez menor. Si el pueblo elige a Keiko Fujimori, seguramente antes de 2027 va a dejar su cargo y nunca más la vamos a volver a ver. Estamos hablando de un sacrificio de algunos meses a cambio de que el fantasma de una victoria del fujimorismo desaparezca. Creemos que es una gran inversión”, se asegura en la misiva.

El futuro: “En estos momentos estamos buscando una persona que pueda encabezar un período de transición entre la caída del proceso de transición actual y las elecciones”. Legislador peruano que sospecha lo que se viene.