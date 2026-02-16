Bochinche, Cacho. Personaje principal del programa homónimo que desde 1973 y durante 38 años condujo en Canal 12, protagonizado por Arturo Cacho de la Cruz, y que fue un adelantado a Krusty el Payaso. En dicho programa se hacían competencias entre niños y niñas de juegos como “la carrera de perros locos”, “el palo enjabonado”, tirarle penales a un golero de goma o reventar globos con el culo. Eran ocasiones en las que se exaltaban los géneros de la gurisada: los varones del programa alentaban a los gurises, y las mujeres a las gurisas. En alguna ocasión, el mismo Cacho Bochinche arengó a un gurí de 5 años entradito en carnes al grito de “¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo!”. Y en alguna otra les dijo a unas guachas que estaban por participar en un juego que “las damas no tienen por qué tener fuerza... no tienen inteligencia y no tienen por qué tener fuerza”. Lo que sí, una vez terminados los juegos sacaba a todos los gurises de adelante de las cámaras medio que a los empujones. “¡Chau, chau! A buscar los premios”, les decía, y los sacaba carpiendo para seguir con el programa. Las referencias al alcohol también fueron parte identitaria del programa, como en una ocasión en que un asistente le trajo un vasito con algo que no parecía ser precisamente un Colet, lo tomó con su mano, dijo “arriba, abajo, al centro y adentro”, aclarando que “esto es lo más importante para nuestra alimentación”, y acto seguido se mandó un fondo blanco, hizo “mmmm” y exclamó: “¡Exquisito!”. Y ahí sí presentó la visita del jardín Semillitas, para quienes pidió un aplauso. En alguna que otra ocasión fue algo más explícito, como cuando presentó el postre Pudding y mientras comía con una cucharita no supo diferenciar si era de vainilla o de frutilla, pero aclaró que “hay sabor whisky también” y que además “lo podés cortar con ron... ¿sabés lo rico que queda?”. Los programas contaron, además, por un buen tiempo con la coconducción de quien fuera su pareja, Laura Martínez (la que hinchaba por las nenas), con un cuerpo de baile (las Chin Chin, un grupo de gurisas de las cuales nunca recordaba el nombre de ninguna de ellas), con un elenco formado por el Tío Víctor, el de las marionetas, el Payaso Pelusita y el Enano Fermín. Su canción estrella era aquella que decía “somos los bochincheros, sí, señor, / venimos a hacer bochinche ¡que es mejor!” y “hagan ruido / hasta que se enojen los vecinos”, lo que se contradice un poco con la característica policíaca de uno de los personajes principales del programa, Ultratón (ver).

Gallito Luis, el. Personaje animado publicitario de El Libro de los Clasificados, que comenzó a salir con el diario El País en 1983 todos los domingos y ofrecía tanto compraventa de casas y apartamentos como de maquinaria agrícola, autos, camiones, motos, además de “mensajes especiales”, permutas y canjes de revistas o de cualquier clase de boludeces, pero, sobre todo –que era por lo que la mayoría de la gente lo compraba o lo pedía prestado–, tenía ofertas laborales, que en las décadas de 1980 y 1990 y hasta los 2000 y algo, era algo que a todo el santo mundo le faltaba. En su primera aparición en una publicidad televisiva, ese gallo con boina se presentó cantando “Ki-kiri-ki-kííí / Ki querés vender / Ki-kiri-ki-kikííí / Ki querés comprar” con ritmo de murga.

Tortorelli, Domingo. (1902-1990). Candidato a presidente por el partido La Concordancia en las elecciones de 1938, 1942 y 1950. Tenía un apartamento con balcón al frente en 18 de Julio, desde donde pronunciaba sus discursos y sus arengas, prometiendo instalar canillas de leche en todas las esquinas, bajar el precio del vino y hacer una carretera en bajada desde Rivera hacia Montevideo para ahorrar combustible. Si bien sus apariciones públicas y sus actos se veían desbordados de gente, aquello no se vio reflejado en votos, que fueron descendiendo elección tras elección: obtuvo 69 en 1938, 40 en 1942 y 38 en 1950. Ya en 1989, en el programa humorístico Decalegrón, surgiría Pinchinatti (ver), un candidato ficticio con propuestas de gobierno descabelladas inspirado en él.

Valija, gol de la. Curioso gol que se dio en la final del Campeonato Uruguayo de 1933, que, por esas cosas del fútbol uruguayo, se jugó el 27 de mayo de 1934 entre Peñarol y Nacional. A los 25 minutos del segundo tiempo y con el partido 0 a 0, un jugador aurinegro pateó un medio pedorro tiro al arco que se fue afuera, pero la pelota rebotó en la valija de madera del kinesiólogo de Nacional, apostada junto al arco, y se metió en el área chica, momento que aprovechó el delantero Braulio Castro para empujarla dentro del arco y salir corriendo a festejar la conquista. El juez Telesforo Rodríguez validó el tanto y, como no había VAR, se armó terrible relajo con los jugadores de Nacional, por lo que expulsó a tres de ellos –entre los que se encontraba el Mariscal José Nasazzi–, que estaban como desaforados. Acto seguido, cagado hasta las patas y temiendo que le introdujeran el banderín del córner quién sabe dónde, se fue rajando a los vestuarios y se negó a seguir arbitrando el partido, que finalmente fue suspendido.