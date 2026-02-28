Mirtha, querida:

¡Qué alegrón este cumpleaños! Como sé que tiene un gran sentido del humor, y yo también, le dejo una adivinanza para que descubra quién soy. Seguro me conoce porque antes de dedicarme al servicio público también fui una figura de televisión. La pista es una canción de los Beatles que suena muy parecida a mi apellido. Le copio un poquito: “Obaldí, Obaldá”. Otra pista: no soy Blanca Rodríguez. Una más: soy diputada.

Abrazo bien fuerte.

Despacho de la diputada María Inés Obaldía

***

Chiqui divina de mi corazón:

Te quiero mucho y además sos el alma de Punta del Este. Fuiste de las primeras personas en veranear acá, cuando solo se podía acceder en carretas tiradas por burros, las únicas torres que había eran las de las fortificaciones españolas y el bisabuelo del dealer de Luis se dedicaba a la venta de opio. ¡Feliz cumple, Chiqui!

Fernando Tueco Cristino

***

Estimada señora Mirtha Legrand de Tinayre:

Recuerdo con mucho cariño aquel viaje que hice a Buenos Aires cuando yo tenía tan solo 10 años y usted era ya una bella joven de 20. En aquel momento, con la candidez que solo puede perdonársele a un niño, quedé deslumbrado con la figura de Juan Domingo Perón. Pero usted, que a pesar de ser apenas una muchachita ya demostraba rasgos de madurez política, me advirtió que el general Perón no era otra cosa que un populista antiliberal. No puedo hacer otra cosa que agradecerle por aquello.

Julio María Sanguinetti

***

Su Excelencia Mirtha Legrand de Tinayre:

Como Presidente de los Uruguayos me complace saludarla en esta fecha tan especial. Este año, Uruguay festeja 201 años de la Declaratoria de la Independencia, 76 años del Mundial de 1950 y 53 años del puente de Atlántida, todos hechos que yo conozco por ser profesor de Historia y usted, por haber sido testigo privilegiada. Por eso aprovecho para invitarla a que vuelva a ser testigo de otro hecho histórico: la inauguración del último tramo del asfaltado de la ruta 93, entre Paso Argollas y Paraje Camoatí. Será el próximo sábado y al final habrá un asado con cuero.

Yamandú Orsi

***

La señora Mirtha Legrand:

Todo el mundo sabe que su programa de televisión ha sido un gran referente para mí. La mezcla de entrevistas con almuerzos de gala es una fórmula ganadora. Pero su aporte más importante no llegó como referencia, sino mediante un consejo. “Si querés que tu programa sea realmente refinado, tenés que ser de derecha”. Así que muchas gracias, y le deseo un muy feliz cumpleaños rodeado de sus seres queridos macristas y mileístas.

Sergio Puglia

***

Señora Legrand:

Me gustaría poder saludarla por sus 99 años, pero solamente puedo saludarla por 79 de ellos. Usted supo ser la orgullosa anfitriona de una mesa por donde pasaban las más elegantes figuras de la farándula, la cultura y la política. Pero desde hace dos décadas han empezado a aparecer hombres travestidos, feministas con pelos en las axilas e izquierdistas que inevitablemente terminan sus almuerzos con sus desprolijas barbas repletas de migas. Espero que sea capaz de volver a sus orígenes y que en su cumpleaños número 120 pueda felicitarla sin reparos.

Mercedes Vigil

***

Estimada Mirtha Legrand:

Queremos felicitarla en este día tan especial. Nuestra institución siempre estará agradecida por la generosa donación de células que hizo para nuestro estudio sobre la mutación del ADN humano a lo largo del último siglo.

Consejo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República

***

Estimada Mirtha Legrand:

Más allá de las rivalidades futbolísticas que dividen nuestros pueblos, su cumpleaños es muy relevante para nosotros, ya que su vida puede dar testimonio directo de tres de las cuatro COPAS DEL MUNDO levantadas por Uruguay. Imagino que este cumpleaños 99 la tendrá muy atareada con los festejos, pero, si no es molestia, me gustaría que atestigüe la validez de nuestras cuatro estrellas en el próximo congreso de la FIFA. Sería muy positivo también que le guiñe un ojo a Gianni Infantino. Ya sabe usted lo que dicen de los italianos.

Ignacio Alonso.