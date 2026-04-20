La Intendencia de Durazno, en coordinación con los partidos Colorado y Nacional, está preparando las celebraciones del 19 de setiembre, cuando se cumplirán 190 años de la batalla en la que quedaron establecidos los colores que identifican a los partidos tradicionales. Un historiador de extracción colorada consideró que se trata de una fecha con un gran contenido simbólico, ya que “fue la primera vez que blancos y colorados se unieron para enfrentar a un enemigo común, inaugurando una tradición que se mantiene hasta nuestros días”.
Una historiadora nacionalista consideró que, por su parte, “si bien la alianza entre blancos y colorados venía gestándose desde hacía varios años, Carpintería fue el evento que terminó de sellar el matrimonio que durante casi dos siglos gobernó Uruguay con una premisa fundamental: las divisas no nos dividen, sino que nos unen y complementan”.
El dato curioso: “Originalmente, la divisa de los seguidores de Rivera era rosada, pero se cambió para que el partido no quedara asociado al globalismo wokista”. Historiador que ve el pasado bajo el prisma del presente.