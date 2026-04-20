La Intendencia de Durazno, en coordinación con los partidos Colorado y Nacional, está preparando las celebraciones del 19 de setiembre, cuando se cumplirán 190 años de la batalla en la que quedaron establecidos los colores que identifican a los partidos tradicionales. Un historiador de extracción colorada consideró que se trata de una fecha con un gran contenido simbólico, ya que “fue la primera vez que blancos y colorados se unieron para enfrentar a un enemigo común, inaugurando una tradición que se mantiene hasta nuestros días”.

Una historiadora nacionalista consideró que, por su parte, “si bien la alianza entre blancos y colorados venía gestándose desde hacía varios años, Carpintería fue el evento que terminó de sellar el matrimonio que durante casi dos siglos gobernó Uruguay con una premisa fundamental: las divisas no nos dividen, sino que nos unen y complementan”.