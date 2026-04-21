La semana pasada se desató una polémica cuando una persona logró ingresar al Banco República mediante el cupo para personas trans. Según varias denuncias, esta persona solamente se cambió de nombre y género a efectos legales, pero en su vida cotidiana adopta un rol masculino tradicional. Varios especialistas consideraron que el episodio es “extremadamente grave”. “Esto es algo que nunca había pasado en nuestro país. En nuestros casi dos siglos de existencia ninguna persona logró burlar una norma. Nunca”, opinó un activista en contra de la diversidad sexual.

Un legislador del Partido Nacional coincidió en que “eso de que aparezca un caso de alguien que violenta el espíritu de la ley mediante un tecnicismo es algo que nunca se había visto. A esta altura es clarísimo que la defensa de la diversidad sexual llegó demasiado lejos”.