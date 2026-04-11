Nuevo Centro Shopping

Edgardo Novick fue la única figura uruguaya que asistió a la primera asunción de Donald Trump, por lo que el presidente estadounidense creyó que estaba ante una versión suya del Cono Sur. Pero la carrera política de Novick terminó estrellándose apenas un poco después de su despegue, en una muestra de impericia de las que el empresario no perdona, aun tomando en consideración que Novick se hizo de abajo, mientras que él heredó una fortuna de su padre. De hecho, esto hizo que Trump respetara aún menos al propietario del shopping.

Valizas

Los asesores del presidente naranja le aseguraron que atacar esta zona del este de Uruguay podría ser beneficioso, dado que es seguro que no existirá ningún tipo de respuesta de parte de los pobladores. El riesgo es que cuando pretenda ofrecer una tregua de dos semanas, tampoco la habrá. De hecho, nada de lo que haga Estados Unidos ni ningún otro país, entidad o persona puede generar una respuesta por parte de los habitantes de Valizas.

Estados Unidos

La ofensiva del ICE contra los inmigrantes latinoamericanos logró golpear a personas originarias de todos los países de la región, con excepción de Uruguay. Los asesores del mandatario estadounidense le explicaron que esto se debe a que los uruguayos son demasiado pocos como para ubicarlos. Al igual que en otros casos, la estrategia de Trump para corregir esta situación consistirá en arrojar poderosos misiles y arrasar con un territorio entero en el que quizás pueda haber algún que otro uruguayo.

Paysandú

Trump es un gran enemigo de las energías renovables. Por eso ve con desagrado la construcción de una planta de hidrógeno verde en el litoral uruguayo. De hecho, el proyecto para cambiar la ubicación de la planta de HIF tiene como verdadero objetivo la construcción de una planta de mampostería. La planta real funcionará bajo la fachada de una fábrica de postres Chajá.