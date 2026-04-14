Si bien aún no existen plazos fijados para el comienzo de las obras del máximo escenario deportivo de Uruguay de cara al mundial de 2030, y esto genera nerviosismo entre las partes involucradas, ayer se llegó a un acuerdo en un punto muy importante de la planificación: el destino de los característicos túneles que conectan los vestuarios con la cancha. La propuesta de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) consistía en mantenerlos, pero desde la Intendencia de Montevideo (IM) opinaban lo contrario. “Es demasiado caro y alargaría las obras. Recordemos que acá se va a jugar un solo partido, así que, si las obras no están prontas, no hay segundas chances”, explicaron desde la comuna.

Finalmente, y ante la amenaza de que la IM no permitiera hacer obras viales en las inmediaciones del Centenario, las autoridades de CAFO optaron por aceptar la solución de sustituir los túneles por pasarelas a nivel. “Lo de la pasarela no me gusta nada, pero prefiero eso antes que tener un problema”, reconoció el presidente de CAFO.