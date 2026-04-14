Como todos los años, la llegada de los primeros fríos dio pie para el comienzo de los debates sobre las personas en situación de calle, aunque en esta ocasión ocurrió algo inusual: los principales enfrentamientos no se dieron entre gobierno y oposición, sino en el interior del propio oficialismo. En efecto, desde el Partido Socialista denunciaron una serie de “operaciones” contra Gonzalo Civila, algo que consideraron “doblemente negativo”. “Para empezar, no está bueno que abandonemos el vínculo fraterno que tradicionalmente nos unió a los frenteamplistas, más allá de las diferencias. Pero además, este tipo de operaciones nos distraen de nuestro principal objetivo, que es sacarnos de encima a este ministro de Economía y Finanzas tecnócrata, derechista y neoliberal. En esto no puede haber dudas. Al que hay que sacar es a Oddone”.

Los socialistas consideran que trabajar para que caiga el ministro de Economía y Finanzas “no significa de ninguna manera atacar a compañeros frenteamplistas, porque Oddone no tiene nada de compañero ni de frenteamplista. “Serrucharle las patas a alguien que parece salido de un desayuno de ADM no puede estar prohibido jamás”.