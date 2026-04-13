Los progresos en la misión Artemisa, que tiene como objetivo llevar al hombre a la Luna luego de medio siglo desde el último alunizaje, renovó el interés por la posibilidad de que los humanos logren llegar a Marte. Uno de los países que están más avanzados en este objetivo es Israel, que está desarrollando un proyecto para instalar una gigantesca base en el planeta rojo. “La idea es que en esta base puedan vivir millones de personas. Y para demostrar que no tenemos nada contra los palestinos, sino todo lo contrario, les vamos a obsequiar el honor de ser los primeros seres humanos en asentarse en Marte”, explicó una fuente de Tel Aviv.

Pero el proyecto no es bien visto por todos los israelíes. Algunos judíos ultraortodoxos consideran que el Antiguo Testamento es muy claro con respecto a que Marte pertenece a los hijos de Israel. “Moisés no dividió las aguas del mar Rojo. Lo que dividió fueron las aguas de un mar ubicado en el planeta rojo”, aseguró un estudioso del Antiguo Testamento.