El gobierno uruguayo enviará una misión a Vigo para inventariar las partes de las patrulleras oceánicas ya construidas por el astillero Cardama, que el país debe retirar tras la rescisión del contrato. Ni bien se supo la noticia, Mario Cardama viajó a Uruguay para proponerle al gobierno la construcción de un barco para trasladar las estructuras de las patrulleras a Uruguay. Según el exministro de Defensa Nacional Javier García, “el astillero Cardama tiene sobrada experiencia como para construir un barco de carga que pueda traer lo que se había construido hasta ahora de las patrulleras. Si Uruguay no aceptara esta oferta, no estaría haciendo otra cosa que aumentar los perjuicios económicos que ya vamos a sufrir por el capricho de rescindir el contrato”.

Fuentes de la Armada revelaron que Cardama ya envió a las jerarquías del arma un modelo de contrato en el que están especificadas las garantías que pondrá el astillero. “En principio nos parecieron bastante serias. Lo único que nos generó dudas es que el banco garante está domiciliado en Serbia y Montenegro, un país que ya no existe, pero suponemos que en algún momento van a aclarar ese punto. Tampoco queremos que por un detalle menor, un asunto lateral, como se conoce en la jerga jurídica, nos quedemos sin un negocio provechoso para el país”.