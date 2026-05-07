El presidente de Estados Unidos volvió a mostrarse confiado en que el conflicto con Irán no solo terminará en el corto plazo, sino que el resultado será altamente favorable para su país. En una rueda de prensa brindada en la Casa Blanca, Trump vaticinó “una victoria total y definitiva de Estados Unidos, que va a ser tanto o más aplastante que la de Vietnam”. El mandatario consideró que “falta muy poco” para que las tropas estadounidenses “regresen con la frente en alto, tal como hicieron los valientes soldados que en 1975 terminaron de derrotar al régimen comunista y pudieron volver a sus hogares y a reencontrarse con sus familias con la satisfacción del deber cumplido”.

El mandatario aclaró, de todos modos, que tras el fin del conflicto con Irán las fuerzas armadas de su país deberán moverse hacia nuevos objetivos. “La verdad es que no entiendo mucho cómo hicieron los comunistas para recuperar el territorio de Corea luego de que Estados Unidos lograra hacerse con el 100% del país. Lo que sí sé es que antes de fin de año Kim Jong-un va a haber dejado el país”.