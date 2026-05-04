Con las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán estancadas y la amenaza de un cierre de varios meses del estrecho de Ormuz, los principales líderes mundiales están buscando alternativas para destrabar la situación. En círculos diplomáticos existe la idea de que solo hay un hombre con el poder suficiente para forzar a ambos países a terminar con el bloqueo: el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Un diplomático francés consideró que “si Infantino logró imponerle a [el presidente estadounidense, Donald] Trump la participación de Irán en la Copa del Mundo, incluyendo los partidos que estaban pactados para jugarse en Estados Unidos, entonces puede lograr cualquier cosa”.

Un diplomático alemán consideró, por otra parte, que si bien Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin tienen “una influencia muy grande” sobre Trump, la FIFA “es la única organización cuyo poder se extiende por todo el planeta”. “Trump puede estar loco, pero no es imbécil. Con la FIFA no se va a meter”.