Tauro. Recibirás un aumento salarial de 0,00035%. No te lo gastes todo de una.
Géminis. Buen momento para la salud, sobre todo si eres propietario de una clínica de endoscopías, porque hay cada vez más personas con gastritis.
Capricornio. Tu pareja te está metiendo los cuernos en este mismo momento. Lo sé porque está conmigo mientras escribo este horóscopo.
Leo. Es el momento ideal para hacer esas inversiones que venías postergando desde hace tiempo, como cargar esa segunda garrafa de supergás para no tener que esperar al repartidor cuando se termine la que estás usando. Pero cuidado, recuerda que el mercado de los hidrocarburos está pasando por un momento de volatilidad. No inviertas en esto tu capital de giro. Si no estás en una fase de exceso de liquidez, quizás sea mejor que sacudas la garrafa cuando se termine.
Shiva. Te quedan pocos días de vida, pero no te preocupes: reencarnarás en un bello cascarudo.
Acuario. Tu mascota te traicionará.
Piscis. Tu visita a un portaaviones desatará una inesperada lluvia de críticas. Inesperada para ti.
Sagitario. El consumo excesivo de marihuana está afectando tu memoria. Te lo repetimos porque seguramente ya lo habías olvidado.
Libra. Recuerda que puedes conseguir todo lo que deseas si trabajas duro para conseguirlo, siempre y cuando ese “todo” no incluya cosas que no se pueden conseguir por más que uno trabaje duro.
Príncipe colgado. La lectura del Tarot te traerá una inesperada prosperidad, pero también grandes dosis de culpa, ya que estás estafando a la gente.
Cáncer. Si eres técnico de Peñarol, no atiendas el teléfono. Si eres técnico de Nacional, menos.
Rulemán. Le está yendo mal en la vida, pero aún tiene esos últimos ahorros que nunca quiso gastar, ¿verdad? Le queda un golpe de suerte: si invierte el 90% de esos ahorros en el emprendimiento de bonos ganaderos del primer creador de horóscopos de prensa que acierte con ese pronóstico, el restante 10% será un vendaval de rentabilidad para usted.