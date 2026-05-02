» 75% es la probabilidad de que un diputado desconocido sea del MPP.

» 7 de 10 es la proporción de noticias más leídas por mes en Uruguay relacionadas con problemas en la Facultad de Psicología.

» 0 es la cantidad de embarcaciones militares construidas por Mario Cardama en este siglo.

» 16 son los precandidatos que cuentan con el aval de Lucía Topolansky de cara a las próximas elecciones.

» 25 son los gramos remanentes de batllismo en el Partido Colorado.

» 8 son las calenturas diarias que se agarra Fernando Pereira en la interna del Frente Amplio.

» 3.603 es el número de periodistas contratados para tratar de solucionar los problemas de comunicación del gobierno.

» 23 son los puntos que bajó el IQ promedio de la dirigencia política de todos los partidos desde la muerte de Danilo Astori.

» 19 ºC es la temperatura ambiente preferida por la mayoría de los uruguayos.

» 10 ºC es la temperatura a la que se ajusta el aire acondicionado en la mayoría de los comercios durante el verano.

» 32 ºC es la temperatura a la que se ajusta el aire acondicionado en la mayoría de los hogares durante el invierno.

» 2 son los líos que faltan para que todo lo malo pase a ser culpa del equipo económico.