Foreign Tongues es el nombre del próximo álbum de la legendaria banda británica nacida hace más de 60 años. Los propios Stones anunciaron que este será su último disco original, aunque no el fin de su carrera. “Nos alegra mucho saber que podemos seguir sacando material original, pero la verdad es que también estamos un poco aburridos de ser The Rolling Stones. Son más de seis décadas. Por eso decidimos hacer una banda tributo a The Rolling Stones”, declaró Mick Jagger.

La banda se llamará The Moving Rocks y no se limitará a hacer covers de los Stones, sino que también reproducirá su estética en las presentaciones en vivo. “Creo que va a ser muy divertido evocar esa época de pantalones de cuero negro, chaquetas de terciopelo y camisas con volados, porque si bien yo la viví, estaba tan drogado que no me acuerdo de nada”, expresó Jagger.